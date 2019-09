Alles nur Aktionismus? „New-Work-Hypes verschlimmbessern die Arbeitswelt oft nur“

Wie hat das bislang funktioniert?

Lucas Sauberschwarz: Venture Idea war von Anfang an als Experiment aufgesetzt, um die Gesetze der Arbeitswelt auszuhebeln und angeblich Widersprüchliches zusammenzubringen: Wir arbeiten beispielsweise alle an anderen Orten, vor allem, um Arbeit und Privatleben vereinbaren zu können. Aber auch hier gibt es kein Patentrezept: Ich habe zwei kleine Söhne und arbeite deshalb „Nine to Five“ in Düsseldorf – während Lysander Weiß der Liebe wegen in Paris lebt, Florian Lanzer gern vom Surfhostel aus arbeitet und Alexander Kornelsen sich im Zuge eines Projektes für einen Reisemobil-Anbieter zeitweise in einem VW Bully einquartiert.