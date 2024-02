Alles – und zwar sofort! „Führungskräfte verhalten sich oftmals wie Hamster auf Speed im Laufrad“

Wie machen Sie das?

Bei mir fängt das schon nach dem Aufstehen an. Ich habe vor einigen Jahren Meditation für mich entdeckt. Jeden Tag 20 oder 30 Minuten innezuhalten, hilft ungemein. Meditation ist eine exzellente Geistesschulung, die mich in einen ruhigeren, klareren Bewusstseinszustand führt. Zudem merke ich im Alltag schneller, wenn meine Aufmerksamkeit abschweift, und kann diese wiederherstellen. Auch die Gestaltung von Pausen ist extrem wichtig. Mal bewusst nicht in die Kantine oder das laute Café gehen, sondern sich in den Park setzen und die Tautropfen beobachten, wie sie an den Blättern hinunterrinnen, statt auch noch diese Zeit mit Telefonaten oder Podcasts zu füllen.