Altersdiskriminierung: „In jeder Lebensphase haben wir Kompetenzen und Potenziale“

WirtschaftsWoche: Trotz hunderter Vorträge ist der von Gro Wisranscheinend der einzige, der sich mit dem Potenzial von „Älteren“, konkret Babyboomern und Rentnern, beschäftigt – in den Hallen riecht es eher nach Krankengymnastik und Medizinbällen.

Klaudia Bachinger: Haha ja, das ist schon absurd nicht?! Noch absurder finde ich, dass viele Menschen in Führungspositionen weit über 45 sind und es trotzdem eine Diskriminierung gegenüber älteren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen gibt. Das zeigt ein großes Problem in der Selbstwahrnehmung. Und auch in der Wahrnehmung von Potenzialen in den unterschiedlichen Lebensphasen. Mein Vorschlag ist, Altersvielfalt zu fördern und generationenübergreifende Teams zusammenzustellen, in denen die Jungen emotionale Intelligenz und Kommunikationsfähigkeit lernen und die Älteren einen besseren Umgang mit digitalen Medien.