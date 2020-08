Amorelie-Gründerin Lea-Sophie Cramer „Diesen Mut zu springen kann man lernen“

Kann man sich heute kaum noch vorstellen.

Meine Eltern haben mich immer wieder sanft in diese neuen Situationen gedrückt. Meine heutige Extrovertierheit, die ist nicht antrainiert. Das bin ich. Aber ich brauchte jemanden, der mich immer wieder fordert. Und der mir gleichzeitig Sicherheit gibt.



Hat diese Rolle dann später, zu Beginn ihrer Karriere, Oliver Samwer übernommen?

In gewisser Weise schon. Die meisten Leute würden vermutlich bei Sicherheit nicht gerade an ihn denken. Aber ich hatte das Gefühl, er weiß, was er tut. Und es hilft, wenn man Menschen hat, denen man vertraut, die gewisse Wege schon gegangen sind – und die wissen, ob man sich da gerade verrennt.



Mehr zum Thema

Top-Manager überschätzen die eigenen Fähigkeiten. Für viele Karrieren sind nicht nur Leistung und Talent entscheidend, sondern vor allem der Zufall – falls man ihn richtig nutzt. Zufällig erfolgreich: Ist Karriere Glücksache?