Amorelie-Gründerin Lea-Sophie Cramer „Diesen Mut zu springen kann man lernen“

…So etwas wie die Kaderschmiede der deutschen Gründerszene…

Ich selbst habe zwar nach meinem Praktikum in Mannheim BWL studiert. Aber an jedem zweiten Wochenende war ich an der WHU in Vallendar. Später in Berlin, als ich gerade meinen ersten Job bei der Beratung BCG angefangen hatte, traf ich einen Freund von der WHU wieder. Er hat damals für Oliver Samwer Rocket Internet aufgebaut – und zu mir gemeint: BWL-Studium in Mannheim und Job bei BCG? Das ist auf alle Fälle Grund genug, dass Oli sich mal mit dir unterhalten würde.