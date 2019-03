Anja Henningsmeyer „Frauen akzeptieren viel zu schnell ein Nein“

Was muss ich noch vorbereiten?

Schauen Sie sich genau an, in welcher Lage sich Ihr Verhandlungspartner befindet. Viele Frauen denken nämlich, dass ihr Chef automatisch am längeren Hebel sitzt. Aber so funktioniert Verhandlungsmacht nicht. Entscheidend ist: Was kann ich meinem Verhandlungspartner geben? Kontakte? Marktzugänge? Was kann ich ihm entziehen? Wie dringend muss er die neue Stelle besetzen? All das sollten Sie sich genau anschauen.