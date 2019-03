Anja Henningsmeyer „Frauen akzeptieren viel zu schnell ein Nein“

Wie meinen Sie das?

Viele Frauen sagen ihrem Verhandlungspartner nicht klar und deutlich, was sie wollen. Sondern sie verstricken sich in Argumente und Begründungen, warum sie eigentlich mehr verdient hätten.



Begründen, warum man mehr haben möchte, ist doch erstmal richtig.

Das sehe ich anders. Je weniger Argumente Sie anbringen, desto weniger Gegenargumente müssen Sie sich anhören.



Widerspricht das nicht so ziemlich allem, was Karrierecoaches und Ratgeberliteratur seit Jahrzehnten predigen?

Stimmt – und ich widerspreche gerne. Ich halte nichts davon, die Forderung nach einer Gehaltserhöhung unaufgefordert und wortreich zu begründen. Zumindest nicht am Anfang des Gespräches. Wenn Sie Ihrem Vorgesetzten damit kommen: „Mein Projekt im vergangenen Monat war so erfolgreich“, könnte er sagen: „Und dafür sind Sie im vergangenen Monat auch bezahlt worden.“ Oder: „Ich mache so viele Überstunden.“ Er könnte fragen, ob diese überhaupt mit ihm abgestimmt sind. Und schnell landen Sie bei einem völlig anderen Thema.