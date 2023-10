AOK-Fehlzeiten-Report 2023 Zukunftsfähigkeit des Berufs beeinflusst die Psyche der Arbeitnehmer

Die Arbeitswelt steht vor einer Zeitenwende. Die alternde Gesellschaft und der Generationenwechsel in der Belegschaft, der Fachkräftemangel und die Digitalisierung sind nur ein Teil der Herausforderungen, die in den kommenden Jahren auf Unternehmen und ihre Mitarbeiter zukommen. Und das führt zu Stress und Sorgen: Viele Arbeitnehmer in Deutschland klagen über psychische Belastungen im Zusammenhang mit ihrer Arbeit, zeigt der AOK-Fehlzeiten-Report 2023.