App, Online-Kurs oder Videokonferenz So gelingt der Sprachkurs im Netz

Meyer schätzt an solchen Online-Sprachkursen die persönliche Beziehung zu Lehrern und Mitschülern. Außerdem würden die regelmäßigen Termine helfen, am Ball zu bleiben; Dozenten könnten konkret auf Fragen und Bedürfnisse der Teilnehmer eingehen. Ein großer Nachteil ist für die Expertin, „dass man meist nur einmal die Woche lernt – dann verwendet man 75 Prozent der Zeit auf Wiederholung dessen, was man seit dem letzten Mal vergessen hat“. Außerdem könne es bei einer großen Zahl von Teilnehmern schwerfallen, sich aktiv am Unterricht zu beteiligen.