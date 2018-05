Einmal pro Woche ungefähr setzt sich Nicole Dau trotzdem in ihr Auto, um die Kollegen in Hamburg zu treffen und Kundentermine zu absolvieren. Das bedeutet Aufstehen um 4.30 Uhr und nach schnellem Frühstück los. Die Umstellung von vormals 15 Minuten per Rad auf zwei Stunden Pendlerverkehr nach Hamburg fiel ihr weitaus schwerer als das Wohnen im Tiny House. Der Pendlertag endet häufig erst gegen 21 Uhr, wenn Dau wieder im Emsland ankommt. Auch Termine bei den Kollegen in Frankfurt erfordern jetzt minutiöse Planung: „Ich muss schauen, wann der Zug fährt und ob es vernünftiger ist, zuvor bei Freunden in der Stadt zu übernachten“, sagt Dau. Ein weiterer neuer Zwang: „Mein Auto muss definitiv funktionieren, ohne funktioniert es hier draußen nicht.“