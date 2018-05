Wenn Nicole Dau morgens mit der Arbeit anfängt, kann es sein, dass pickende Hühner und fauchende Gänse sie kurz darauf wieder ablenken. Wären es Autos und Hupen, ginge ihr das wahrscheinlich nicht so. Die ungewohnte Umgebung fordert die Sinne der ehemaligen Stadtbewohnerin heraus. Während die PR-Fachfrau am Laptop in die Sphären der digitalen Welt eintaucht und nach Trends Ausschau hält, sitzt sie in einem acht mal zweieinhalb Meter großen Tiny House – ein schmales Brett an der Außenwand dient als Arbeitstisch, ein schlanker Hochstuhl als Sitzgelegenheit. Mit zwei Schritten kann Dau wahlweise Küche, Bad oder Sofa erreichen. Außerhalb dieser Miniaturwohnung gibt es nur noch Felder, Wiesen und Wälder.