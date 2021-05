Arbeiten im Alter Wann sich ein Job im Rentenalter lohnt

Das liegt nach Einschätzung des Arbeitsmarktexperte daran, dass Fachkräfte noch immer selten ­– und auch im hohen Alter entsprechend umworben sind. Zudem haben viele Menschen einfach länger Spaß an der Arbeit. In Umfragen des IAB begründeten damit rund neun von zehn Rentnern ihre anhaltende Erwerbstätigkeit. „Ein bedeutender Teil der Befragten führt allerdings auch finanzielle Gründe für die Erwerbsarbeit an. Das gilt insbesondere für Frauen, die nach eigenen Angaben häufiger als Männer auf einen Hinzuverdienst zur Altersrente angewiesen sind“, berichtet Walwei. Die durchschnittliche Altersrente lag zuletzt übrigens vor Steuern bei 1269 Euro. Das waren 253 Euro mehr als im Jahr 2000.