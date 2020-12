Arbeitgeberbewertungen Frustriert? Ein Stern!

„Wer gekündigt wird, kann schon dazu tendieren, seinen Unmut darüber in eine Bewertung zu schreiben“, sagt Vera Hagemann, Professorin für Arbeitspsychologie und Personalwesen an der Uni Bremen. Mitunter rückt manche persönliche Erfahrung dann also den Arbeitgeber in ein schlechtes Licht – und nicht jeder, der solch eine Bewertung liest, kann sie richtig einordnen.