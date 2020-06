Arbeitgeberranking 2020 Warum Absolventen die Autobranche meiden

Doch nicht nur Daimler, BMW und Co. werden unbeliebter. Energiekonzerne wie RWE und E.On, Finanzinstitute wie die Deutsche Bank und Goldman Sachs oder Dienstleister wie PwC oder EY steigen im Ranking ebenfalls ab. „Die großen Wirtschaftsprüfer und Banken verlieren bei Wirtschaftswissenschaftlern nicht nur in Deutschland, sondern auch in der Schweiz und in den USA an Beliebtheit“, sagt Tina Smetana. Sie vermutet eine geänderte Einstellung der Studierenden zum Arbeitsleben als Grund. „Sie wollen gutes Geld verdienen, aber dafür nicht mehr zwanzig Stunden am Tag arbeiten. Auch das, was prestigeträchtig ist, wandelt sich“, so Smetana, „Bei Banken hat der Markterfolg früher darauf eingezahlt, das fehlt nun. Da ist Google heute prestigeträchtiger.“