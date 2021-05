Arbeitgeberranking 2021 Wo junge Ingenieure arbeiten wollen

Die Coronapandemie und der folgende Einbruch der Wirtschaft scheinen dazu geführt zu haben, dass Unternehmenserfolg weniger wichtig ist, als noch in den Vorjahren. Nur 28 Prozent der Befragten legen darauf Wert bei der Arbeitgeberwahl. Ethische Standards und Respekt vor den Mitarbeitern hat dagegen an Bedeutung gewonnen.



