Arbeitgeberranking Bei diesen Firmen würden junge Ingenieure am liebsten anheuern

Das spürt auch der Mittelständler MBDA: „Wir stellen durchaus fest, dass sich die Wahrnehmung unserer Branche bei den Kandidatinnen und Kandidaten positiv verändert hat“, sagt Marc Zizmann, Personalchef des deutschen Unternehmens. Zizmanns Arbeitgeber fertigt den Marschflugkörper Taurus und Lenkflugkörpersysteme. In Deutschland will das Unternehmen die Belegschaft in den kommenden zwei bis drei Jahren „deutlich erhöhen“. Der Großteil der 1000 Mitarbeiter arbeitet am Hauptsitz in Schrobenhausen in Oberbayern.