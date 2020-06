Arbeitgeberranking: Unternehmensberater und Autokonzerne haben ein Frauenproblem

Bemerkenswert sind auch die Unterschiede zwischen den männlichen und weiblichen Absolventen der Ingenieurswissenschaften, wenn auch aus anderen Gründen. Hier unterscheiden sich die ersten Platzierungen zunächst kaum: Die deutschen Autobauer liegen klar an der Spitze. Die Interessen der Frauen sind dabei aber deutlich weiter gestreut als die der Männer. So nennt fast jeder dritte männliche Ingenieur den Rankingsieger Porsche als attraktiven Arbeitgeber (30 Prozent), bei den Frauen sehen das nur 17 Prozent so, was dennoch für Platz 1 genügt. Diese Unterschiede setzen sich fort, Daimler nennen 16 Prozent der Frauen und 24 der Männer, BMW je 15 und 20 Prozent. Bei Volkswagen sind es gar nur 8 Prozent der Frauen, aber 15 Prozent der Männer, was sich hier auch in einem deutlichen Unterschied in der Platzierung (Männer: 7, Frauen: 11) niederschlägt. Recht einig sind sich Ingenieure und Ingenieurinnen hingegen bei der Bewertung des Autozulieferers und Technologiekonzerns Bosch, bei dem 14 Prozent der Frauen und 16 der Männer gerne arbeiten würden (Platz 6 und 5).