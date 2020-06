Arbeitgeberranking Wie Beratungen in der Krise Nachwuchs suchen

Smetana empfiehlt, digitale und damit meist kostengünstige Formen der Kommunikation mit jungen Talenten zumindest auszuprobieren. Man könne in Webinaren inhaltlich mit potenziellen Bewerbern arbeiten, in schriftlichen Chats Fragen zum Arbeitsumfeld beantworten - manche Unternehmen hätten sogar ihre Praktika virtualisiert. Einige Firmen würden dabei viel Mut zeigen und Neues ausprobieren, so Smetana. Für diese sei es wahrscheinlicher, dass sie gestärkt aus der Krise hervorgehen. „Manche Unternehmen sind allerdings noch in einer Schockstarre und kaum aktiv“, sagt die Universum-Managerin.



Wirtschaftsprüfer sinken in der Bewerbergunst