Arbeitsbedingungen: Sport und Doppel-Büros verhindern Stress

Mythos 6: Stress ist ein modernes Phänomen

Die Gesellschaft wird schnelllebiger, permanent müssen wir erreichbar sein, die Zeit wird knapper – und der Stress immer größer? Könnte man meinen, doch eigentlich ist Stress ein uralter Überlebensmechanismus: Der Puls beschleunigt sich, der Blutdruck steigt, Muskeln spannen sich an. Bei Stress schüttet unser Körper große Mengen der Hormone Adrenalin und Kortisol aus – alles ist auf Angriff oder Flucht gepolt. Auch wenn wir uns heute nicht mehr vor dem Säbelzahntiger retten müssen, läuft die körperliche Reaktion auf Stress ab wie bei den Steinzeitmenschen. Das Thema „Stress“ ist also keine Erfindung des 20. Jahrhunderts. Als erster hat Walter Cannon die sogenannte Notfallreaktion durch Stress beschrieben. Demnach reagiert der Körper auf Bedrohung blitzartig durch die Herstellung einer „Flucht oder Angriffsbereitschaft“ (Fight or Flight) oder den sogenannten Todstellreflex - wie zu Zeiten der Neandertaler.

Bild: Fotolia