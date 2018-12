Arbeitsmarkt Fachkräfte werden am meisten unter der Digitalisierung leiden

Herr Weber, die Arbeitsmarkteffekte der Digitalisierung sind unter Ökonomen umstritten. Was sagen Sie: Ist der Roboter ein Jobkiller?

Ja und nein. Ich erwarte, dass es auch in Zukunft einen hohen Bedarf an menschlicher Arbeitskraft geben wird. Die Digitalisierung dürfte die Zahl der Jobs unter dem Strich nicht senken, wohl aber die gesamte Arbeitswelt verändern. Wir müssen wir uns auf strukturelle Probleme und einen großen Anpassungsbedarf einstellen. Unsere Projektionen zeigen, dass durch die Digitalisierung in den kommenden Jahren rund 1,5 Millionen Stellen neu entstehen, aber ebenso viele auch wegfallen. Berufsbilder und Anforderungsprofile verändern sich, die Tätigkeit eines Schreiners etwa wird in zehn Jahren in den meisten Fällen nicht mehr die gleiche sein wie heute.