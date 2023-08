In zahlreichen westeuropäischen Ländern wird bereits verstärkt auf qualifizierte Zuwanderung gesetzt, um den Mangel an Fachkräften zu beheben. Deutschland verfolgt ebenfalls diese Strategie, wenngleich bislang ohne klare Konturen. Sowohl Politiker als auch Arbeitsmarktexperten innerhalb des Landes sind zunehmend der Ansicht, dass der deutsche Arbeitsmarkt in der kommenden Zeit nicht mehr ohne einen Zustrom von Fachkräften auskommen wird. Dennoch ist die gegenwärtige Anzahl an hoch qualifizierten Arbeitsmigranten, die nach Deutschland kommen, bei Weitem nicht ausreichend. Laut Aussagen von Andrea Nahles, der Leiterin der Bundesarbeitsagentur im November 2022, werden jährlich bis zu 400.000 ausländische Fachkräfte benötigt, um den Bedarf zu decken.