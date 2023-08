IAB-Forscher Weber hält dies aber nicht für eine Eigenart der jungen Generation. „Als die Über-50-Jährigen jung und in einem Alter waren, wo man flexibel ist und auch öfter mal etwas Neues macht, stand der Arbeitsmarkt in Deutschland richtig schlecht da.“ In diesem Umfeld habe man nicht auf Verbesserungen spekuliert, sondern sei froh gewesen, wenn man seinen Job behalten habe. Mittlerweile gebe es aber die größte Arbeitskräfteknappheit seit dem Wirtschaftswunder. „Nun treffen also ein sehr starker Arbeitsmarkt und flexiblere Arbeitsbedingungen nach Corona aufeinander – zum Vorteil derjenigen, die in diesen Arbeitsmarkt hineingeboren wurden“.