Arbeitsmarkt in der Coronakrise Unternehmen suchen wieder mehr Personal

Enzo Weber, Forschungsleiter in den Bereichen „Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen“ am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), denkt jedoch nicht, dass sich der Stellenmarkt bereits erholt hat. „Deutschland hängt noch tief in der Krise drin. Die Stellenausschreibungen steigen zwar wieder, sind im Vergleich zum Vor-Krisenniveau immer noch katastrophal.“ So werden auch die Arbeitslosenzahlen in den kommenden Monaten noch steigen, befürchtet der Experte. Im Mai stieg sie schon um 169.000 gegenüber dem April auf gut 2,8 Millionen Menschen.