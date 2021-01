Arbeitsmarkt: So machen Sie Headhunter auf sich aufmerksam

Tröger rät beim Headhunter-freundlichen Online-Auftritt: „Auf keinen Fall hochstapeln, keine Euphemismen bei Stellenbeschreibungen verwenden.” Um einen Personalberater neugierig zu machen, sei zudem ein roter Faden im Lebenslauf hilfreich. „In der Darstellung der Karriere sollte man sich auf die zeitlich und inhaltlich relevanten Stationen konzentrieren”, empfiehlt er. Wer in Medien und Fachblättern auftauche, habe ebenfalls eine Chance, als Experte auf dem Radar von Headhuntern zu landen. „Man muss nicht gleich Herausgeber eines Buches werden”, meint der Personalberater. Bereits ein kleiner Beitrag in einer Fachpublikation – ob allein oder als Co-Autor – könne einen Headhunter hellhörig werden lassen. Kluge und regelmäßige Wortmeldungen in Fachforen und Social-Media-Gruppen seien ebenfalls ein guter Weg, um auf sich aufmerksam zu machen.