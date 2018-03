Arbeitsmarktchancen: Arbeitnehmer über 49 erwischt der Herbstblues

Diese Not verändert nicht nur die Art, wie Unternehmen Mitarbeiter suchen, sondern auch, wen. So geben zwar 30 Prozent der von der ManpowerGroup befragten Unternehmen an, dass sie aufgrund fehlender Fachkenntnisse der Bewerber Schwierigkeiten haben, Stellen zu besetzen. Aber anstatt die Schultern zu zucken, investieren 80 Prozent in zusätzliche Weiterbildungsmaßnahmen und qualifizieren die Bewerber nach ihrem Bedarf. Und 57 Prozent weiten die Suche nach Bewerbern aus, indem sie ihre Stellenprofile an einen breiteren Adressatenkreis richten. Über 50 zu sein ist kein Ausschlusskriterium mehr. "Die Unternehmen begreifen nun, dass der perfekte Kandidat immer seltener wird und schauen im Recruiting viel stärker über den Tellerrand starrer Anforderungsprofile hinaus", bestätigt Herwarth Brune, Deutschland-Chef des Zeitarbeitsunternehmens. Man darf also selbst jenseits der 49 optimistisch in die berufliche Zukunft schauen. Auch ganz ohne Informatik-Studium.