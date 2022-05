Arbeitsplatz der Zukunft Haben Büros bald Betten und Spieleräume?

Und doch werden andere Forscher mit ihren Ausblicken deutlich konkreter, wenn sie etwa gezielt Architekten zu ihren Plänen oder Arbeitnehmer zu ihren Wünschen befragen: In einer Studie, die im Journal of Corporate Real Estate erschien, befragten australische Forscherinnen Design-Firmen und Berater für Büroflächen, welche Zukunft sie Büroflächen attestieren. Das eindeutige Ergebnis: Büros werden kleiner, Satellitenbüros wie eben Coworking-Spaces immer wichtiger. Büros hätten in Zukunft digital gesteuerte Spinde, in denen Mitarbeiter Koffer und Rucksäcke einschließen. Außerdem soll es bei all der Zusammenarbeit im Büro Ruhezonen geben: Unternehmen würden dort Schallschutzwände hochziehen und Teppiche auslegen, die den Schall schlucken sollen. Büromöbel werden demnach immer häufiger Rollen haben, damit Mitarbeiter Tische, Stühle und Trennwände zu eigenen Arbeitsflächen anordnen können. Gerade in riesigen Bürokomplexen, in denen mehrere Firmen sitzen, wird es „Fitnessstudios, Kinderbetreuungen, Geldautomaten, Supermärkte, Garten, Spieleräume und Duschen“ geben.