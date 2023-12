Arbeitsplatz Hier sind digitale Nomaden gern gesehen

Feierabend, Laptop zu und ab an den Strand – was für viele eine Traumvorstellung ist, ist für Lina Retzlaff für mehrere Monate im Jahr Alltag. Aus Spanien, Portugal, Kenia und Kroatien hat die 28-Jährige in diesem Jahr schon gearbeitet. „Arbeiten, wo andere Urlaub machen“, nennt es die selbstständige Fotografin. Vier bis fünf Monate im Jahr ist sie als sogenannte digitale Nomadin im Ausland unterwegs. Ihren festen Wohnsitz hat Retzlaff in Berlin. Andere lassen selbst das hinter sich. Zum Beispiel Mareike Sophie Zeidler. Vor einem halben Jahr kündigte die 27-Jährige ihren Job in Hamburg und ihre Wohnung gleich mit. Seither reist sie durch die Welt, arbeitet selbstständig im Bereich Marketing. „Ich dachte mir, wenn ich nicht mehr wegen meines Jobs hier sein muss, dann kann ich auch dauerhaft woanders sein“, sagt Zeidler, die bereits in ihrer Zeit als Angestellte viel reiste. In diesem Jahr war die 27-Jährige bereits in Thailand, Mexiko, Gran Canaria, Sri Lanka, Portugal, Indonesien und auf den Philippinen unterwegs.