Arbeitsrecht: Gibt es im Homeoffice hitzefrei?

Und so kommen Arbeitnehmer immer häufiger ins Schwitzen: Laut Statistischem Bundesamt arbeiteten im vergangenen Jahr knapp 24 Prozent aller Erwerbstätigen zumindest ab und an von zu Hause aus. Das sind genauso viele wie 2021, als noch Corona-Schutzmaßnahmen galten, und die Homeoffice-Quote nach oben schnellte. Der Laptop am Küchentisch ist gekommen, um zu bleiben. Und damit auch die Frage, welche Rechte Arbeitnehmern zustehen, wenn sie in den eigenen vier Wänden die Hitze fast erdrückt.