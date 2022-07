Arbeitsrecht Woran Angestellte unwirksame Kündigungen erkennen – und wie sie das für sich nutzen

Gar nicht so selten kommt es zudem vor, dass die Kündigung von einer nicht dazu befugten Person unterzeichnet wurde. Zwar muss nicht unbedingt der Firmenchef persönlich die Kündigung absegnen. Ohne Vorlage einer Vollmacht ist dies nach Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts aber nur dezidiert Geschäftsführern und Prokuristen gestattet, wie Fachanwalt Dirk Vossen erklärt. Weitere Positionen seien von den Richtern nicht definiert worden. Er rät deshalb: „Legt also zum Beispiel ein Filialleiter oder Betriebsleiter keine schriftliche Vollmacht vor, sollte die Kündigung sofort wegen der fehlenden Vollmacht zurückgewiesen werden.“ Wenig Sinn ergibt dies laut Hallermann jedoch bei Führungskräften, die offenkundig Kündigungen aussprechen dürfen und dies auch regelmäßig tun (zum Beispiel Personalchefs).



Lesen Sie auch: Jobwechsel? Ja gern! Die Great Resignation erreicht



Auch in anderer Hinsicht kann die Form einer Kündigung dazu führen, dass sie unwirksam wird. Mitarbeiter dürfen nämlich nur in schriftlicher Form entlassen werden. „Schriftlich“ bedeutet in diesem Zusammenhang, dass eine handschriftliche Unterschrift auf dem Schreiben des Arbeitgebers prangt. „Ein digitales Bild seiner Unterschrift genügt nicht“, betont Hallermann. „Ebenso ausgeschlossen ist eine Kündigung auf elektronischem Weg. Das heißt: Auch per Whatsapp, E-Mail oder SMS kann nicht wirksam gekündigt werden!“ Eine mündliche Kündigung ist folglich ebenfalls unwirksam.