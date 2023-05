Arbeitsweg 5 Gründe, mit dem Rad zur Arbeit zu fahren

30. Mai 2023

Wer täglich mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt, tut viel für Fitness, Gesundheit und Geldbeutel. Bild: Spotpress Bild:

Der Frühling ist in vollem Gange und der Sommer in Sicht – eine gute Gelegenheit, in die Pedale zu treten und mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren.