Arbeitsweg Pendler betrügen sich selbst

Platz 10: Fürth

Laut einer Untersuchung rangiert Fürth auf Platz 10 der Städte, in denen der Anteil an Pendlern am größten ist. 65,6 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Stadt wohnen gar nicht dort. In absoluten Zahlen liegen zwar Städte wie München oder Köln vorn - aber prozentual betrachtet sind es kleinere Städte mit dem höchsten Anteil an den sogenannten Einpendlern.

Bild: dpa