Arbeitswelt der Zukunft Mit „New Work“ zu „Next Work“

Das Ziel ist ein anderes: „New Work“, und damit die unternehmerische Reaktions- und Anpassungsfähigkeit, ist essenziell, um den Fortbestand einer Organisation zu sichern und damit auch ihre Funktion als Arbeitgeber. Die Frage, wie wir arbeiten, muss uns also weiterhelfen bei der wesentlich größeren Frage, „was“ wir in Zukunft eigentlich arbeiten. Anders formuliert: Wir müssen mittels „New Work“ unsere „Next Work“ ermöglichen. Damit einher gehen auch neue Arbeitsinhalte und Tätigkeiten, die andere und neue Kompetenzen erfordern sowie letztlich in neue Jobprofile münden.