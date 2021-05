Arbeitswelt nach Corona „Hybrides Arbeiten ist sicherlich die anstrengendste Form“

Für wen wird diese Umstellung am härtesten?

Ich denke für das mittlere Management. Die Führungskräfte hier sind auf der einen Seite mit den Wünschen der Mitarbeiter nach mehr Flexibilität und auf der anderen Seite mit den Erwartungen aus der Chefetage konfrontiert. Um Team- und Abteilungsleiter nicht zu überfordern, sollten Unternehmen deshalb zumindest Eckpunkte für das hybride Arbeiten festsetzen. Wie viel darf im Homeoffice gearbeitet werden? Wie sieht die technische Ausstattung für die Mitarbeiter aus? So entstehen auch zwischen den Abteilungen keine Neiddebatten, weil der eine Chef mehr zulässt als der andere.



