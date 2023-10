Arbeitszeiterfassung: Großzügig war gestern

Was gehört denn definitiv nicht zur Arbeitszeit?

Private Telefonate rechnen nicht zur Arbeitszeit – bisher wurden die nur in krassen Ausnahmefällen zum Streitthema, aber wenn immer kleinteiliger gestritten wird, ist die Lage eindeutig: Sie sind Privatsache. Gleiches gilt, wenn Mitarbeiter privat im Netz surfen oder im Supermarkt gegenüber zum Einkaufen verschwinden. Auch einen Kaffee trinken gehört nicht zur Arbeitszeit: Eine Angestellte in Westfalen verlor kürzlich ihren Job, weil sie sich zu Arbeitsbeginn einstempelte, aber anstatt an die Arbeit direkt ins Café gegenüber ging. Deren Kündigung war laut Landesarbeitsgericht Hamm wirksam. Sie beging Arbeitszeitbetrug.