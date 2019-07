Arbeitszeiterfassung Von Chipkarte bis App: Welche Methode ist die beste?

Moderne Arbeitszeiterfassung weckt schnell Ängste. Eine Befürchtung: Arbeit wird nicht länger über die Anwesenheit am Arbeitsplatz, sondern als reine Netto-Produktivität am Computer definiert. „Eine Leistungs- oder Aktivitätsüberwachung über eine Software ist aus arbeitswissenschaftlicher Sicht, sicher aber auch aus datenschutzrechtlicher Sicht abzulehnen“, warnt Brenscheidt.



Häufig ist eine negative Sicht auf Arbeitszeiterfassung aber Folge eines Missverständnisses. Denn wenn geleistete Arbeitsstunden exakt registriert werden, nützt das nicht nur dem Betrieb. Vielmehr haben manche Unternehmen vielleicht ein Interesse daran, dass die Beschäftigten gar nicht so genau wissen, wie viel sie (mehr) arbeiten. Arbeitnehmerschutz war denn auch der Anlass des Urteilsspruchs des EuGH. Geklagt hatte eine spanische Gewerkschaft. Sie wollte bei der Deutschen Bank ein System zur grundsätzlichen Arbeitszeiterfassung durchsetzen.