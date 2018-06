Überstunden: Führungskräfte leisten zwei Jahre Mehrarbeit

Der Blick auf die verschiedenen Berufsgruppen offenbart, dass Unternehmensberater Spitzenreiter in Sachen Mehrarbeit sind. Auch in den Untersuchungen der vorangegangenen Jahre lagen sie stets vorne. Aktuell erbringen Beschäftigte in diesem Bereich demnach 5,11 Überstunden die Woche - und dabei erhalten fast Dreiviertel der Unternehmensberater keinen Ausgleich. Der hohen Arbeitsbelastung stünden gute Karrierechancen und ein überdurchschnittliches Einkommen entgegen, „das Überstunden kompensieren soll“, erläutert Böger.

Im Ranking folgen nahezu gleichauf die Konsum- und Gebrauchsgüterbranche mit durchschnittlich 4,33 und Logistik und Transport mit 4,23 Überstunden. Auf dem vierten Platz steht die Hotel- und Gaststättenbranche mit 4,07 wöchentlichen Überstunden.