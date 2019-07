Arbeitszeitstudie Wer in Deutschland am meisten Überstunden macht

Frauen und Männer in Deutschland häufen im Laufe ihres Arbeitslebens Tausende von Überstunden an: Fachkräfte etwas mehr als ein Jahr an Arbeit, Führungskräfte sogar eineinhalb Jahre. In Zahlen ausgedrückt: Fachkräfte leisten im Durchschnitt bis zu ihrem 65. Lebensjahr 9655 Überstunden an, Führungskräfte 15.390.