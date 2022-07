Attaché bis Cyberabwehr Karriere bei der Bundeswehr: Wen sucht die Truppe?

Die Bundeswehr rüstet auf. Die Ankündigung des Sondervermögens über 100 Milliarden Euro hat aber noch mal verdeutlicht: Auch in der Landesverteidigung herrscht Fachkräftemangel. Die Bundeswehr setzt im Kampf dagegen nicht nur auf die selbst fortgebildeten Soldaten. Sie will auch Talente von außen für sich gewinnen. Hochschulabsolventen der MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) stehen dabei besonders hoch im Kurs, berichtet ein Sprecher der Bundeswehr in Köln: „In den letzten Jahren der Bedarf an MINT-Einstellungen in allen Bereichen stetig gestiegen.“