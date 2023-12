Ausländische Fachkräfte Das sind die Städte mit der höchsten Lebensqualität

Insgesamt werden die Top 10 vornehmend von Europa dominiert, wo sechs der Städte liegen. Die erste unter den asiatischen Städten ist auf dem 29. Platz Singapur. Aus den USA erreicht San Francisco mit dem 37. Platz den höchsten Rang, in Lateinamerika Montevideo in Uruguay (Platz 89). Dubai (Platz 79) und Abu Dhabi (Platz 84) in den Vereinigten Arabischen Emiraten führen die Rangliste im Nahen Osten an und sind beide für ihre moderne Infrastruktur und vielfältigen Expat-Gemeinschaften bekannt. Dicht dahinter folgt Port Louis in Mauritius auf dem 88. Platz, mit der besten Lebensqualität in Afrika.