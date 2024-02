Auswertung So viel Gehalt zahlen sich Gründer

Fakt ist: Je größer die Start-ups sind, sei es hinsichtlich der Anzahl der Angestellten oder der Summe der aufgebrachten Investments, desto mehr Gehalt zahlen sich deren Gründer aus. Chefs von kleinen Firmen mit maximal fünf Mitarbeitern oder solche in der Pre-Seed-Phase, also nur mit einer anfänglichen Idee, erhalten demnach rund 50.000 Euro im Jahr. Gründer von erwachsenen Tech-Firmen, die sich in der Series B befinden, stehen bei knapp 150.000 Euro Jahresgehalt. In dieser Phase haben Start-ups ein funktionierendes Geschäftsmodell, expandieren ins Ausland und haben eine zweite große Finanzierungsrunde hinter sich, mitunter über 100 Millionen Euro eingesammelt.