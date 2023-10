Auszeit für Führungskräfte Warum ein Sabbatical die Karriere sogar beschleunigen kann

Als Sabbatical gilt in Deutschland in der Regel ein unbezahlter Sonderurlaub, der von wenigen Wochen bis zu einem Jahr dauern kann. Der Wunsch nach einer Auszeit kann zahlreiche Gründe haben: mehr Zeit für Sorgearbeit in der Familie, (präventive) gesundheitliche Gründe und auch Fort- oder Weiterbildungen. Längst nicht alle Beschäftigten können sich den Wunsch nach Auszeit einfach erfüllen: Insgesamt bieten nur ein Viertel der Unternehmen ihren Mitarbeitern die Möglichkeit eines Sabbaticals, schreibt das Ifo-Institut in einer Studie. Je größer ein Unternehmen ist, desto eher sei es jedoch möglich.