Auszubildende: „Viele Jugendliche müssen erst einmal Disziplin lernen“

Seit 2010 gibt es nach Angaben des Bundesministeriums für Bildung und Forschung mehr Ausbildungsplätze als Bewerber. Die Zahl der abgeschlossenen Ausbildungsverträge sinkt von Jahr zu Jahr. Woran liegt das?

Die Anzahl an Optionen ist zu groß. 19.000 Studiengänge gibt es in Deutschland. Das ist total verrückt. Durch einen Wertewandel ist es in unserer Gesellschaft höher angesehen, einen dieser Studiengänge zu wählen, als einen Ausbildungsberuf. Niemand möchte ein Mensch zweiter Klasse sein.