Azubis mit E-Autos und Gleitzeit So kreativ kämpfen Städte gegen die Schrumpfung

Neuen Studien zufolge dürften die Unternehmen dabei in Zukunft noch viel mehr Unterstützung benötigen als ohnehin schon. In einer Modellrechnung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) schrumpft kein anderer Landkreis bis 2030 so stark wie Lüchow-Dannenberg. „Der Wanderungsverlust beläuft sich bei den 20- bis 64-Jährigen im Jahr 2030 hier auf rund sieben Prozent“, so die Erkenntnis der Forscher um Wido Geis-Thöne, beim IW verantwortlich für Familienpolitik. Die Forscher beziehen sich auf die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter, verändert sich ihre Anzahl besonders stark, dürfte das zu Verwerfungen auf dem regionalen Arbeitsmarkt führen. Auch in vielen ostdeutschen Landkreisen auf dem Land geht die Bevölkerung besonders stark zurück. Mit Leipzig (plus 26 Prozent) und Potsdam (plus 23,5) liegen allerdings auch die größten Wanderungsprofiteure im Osten der Republik (siehe Karte).