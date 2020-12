Backen statt Karaokeabend Die Gewinner von virtuellen Weihnachtsfeiern

Das macht auch Dan Berlin mit seinen Zaubershows. In seiner Wohnung in einer kleinen Stadt in Nordrhein-Westfalen hat er dafür sein Wohnzimmer zu einer Zauberbühne umgestaltet, vor seinem Schreibtisch und Computer mit Webcam befinden sich alte braune Reisekoffer mit dem Zubehör für seine Tricks. Die Kamera kann Berlin gut nutzen, er zeigt visuelle Illusionen mit alltäglichen Objekten, druckt bares Geld aus seinem Smartphone und zaubert Feuer aus seinem Geldbeutel. Für ihn sorgt die Pandemie für volle Taschen, Unternehmen buchen fleißig bei ihm, auch für das neue Jahr plant er bereits Veranstaltungen. Was Zaubershows zu Weihnachten so beliebt macht? „Die Leute rätseln und staunen gerne und auch per Videokonferenz wird jeder mit einbezogen.“



