Bahnfahrten im Job Aus dem Fenster schauen? Auch das kann Arbeitszeit sein!

Doch diese auch in vielen anderen Unternehmen vorherrschende Ansicht teilen die Lüneburger Richter nicht. Sie beriefen sich auf europarechtliche Definitionen: Allein entscheidend sei, ob der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber zur Verfügung stehe. Danach sei die Bahnreise eben doch Arbeitszeit.

Die An- und Abreise per Bahn, so urteilten die Richter in diesem Fall, dauere immer mehrere Stunden und sei bereits Teil der Leistung, die der Fahrer erbringen muss. In der Zeit sei er eben beschränkt in der Freiheit, über seine Zeit selbst zu bestimmen.