Bahnfahrten im Job Aus dem Fenster schauen? Auch das kann Arbeitszeit sein!

Finden An- oder Abreise jedoch außerhalb der regulären Arbeitszeit statt, kommt es laut Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts darauf an, wie stark der Betreffende beansprucht wird – und das hängt von den Weisungen des Chefs ab. Erwartete er etwa, dass der Mitarbeiter bei der Bahnfahrt – etwa am Vorabend eines Seminars in einer anderen Stadt – seine E-Mails abarbeitet, Termine vorbereitet, berufliche Gespräche mit Kollegen oder Geschäftspartnern führt, ist die Reisezeit auch Arbeitszeit.

Gibt der Chef ihm aber nur vor, dass er die Bahn nehmen muss und mehr nicht, handelt es sich nicht um Arbeitszeit, sondern um ein sogenanntes Freizeitopfer, wie es im obigen Fall des Fahrers von den Lüneburger Richtern jetzt abgelehnt wurde – zum Erstaunen der Arbeitsrechtler landauf landab. Arbeitsrechtler Thomas Müller von Lutz Abel findet das hingegen nur konsequent: „Die Kernfrage ist doch, ob er frei entscheiden kann über seine Zeit – und genau das konnte er nicht.“

Die Streitfälle, die bislang bei den Gerichten landen, spielen sich meist vorm Arbeitsgericht zwischen Mitarbeitern und Unternehmen ab – und drehen sich um die Vergütung. Dass Behörden auf den Plan treten und das Verwaltungsgericht über Arbeits- oder Freizeit urteilt, ist seltener, kommt aber durchaus vor – und kann eben auch zu gegenteiligen Ergebnissen der verschiedenen Gerichtsbarkeiten führen.