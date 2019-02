Befragung Beschäftigte empfinden ihre Arbeit zunehmend als Belastung

Immer mehr Beschäftigte in Deutschland empfinden ihre Arbeit als belastend. Im Vergleich zum Jahr 2006, wo sich 43 Prozent der Bürger durch schnelles Arbeiten überlastet fühlten, stieg deren Anzahl 2018 bereits auf 51 Prozent. Schuld an der empfundenen Belastung ist neben dem Zeitdruck auch die Betreuung verschiedener Tätigkeiten gleichzeitig, Termin- und Leistungsdruck sowie Unterbrechungen am Arbeitsplatz. Das geht aus drei Befragungen von mehr als 17.000 abhängig Beschäftigten der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) aus den Jahren 2006, 2012 und 2018 hervor. Die tatsächliche Arbeitsintensität ist aber - auch das zeigen die Zahlen - nicht unbedingt stärker geworden.