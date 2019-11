Begründete Angst oder Ausrede Schadet Elternzeit Vätern im Beruf?

Fazit



Es sind also einerseits die sehr tief verinnerlichten Rollenbilder, andererseits die Unternehmen, die es Müttern und Vätern manchmal schwerer machen als nötig. Und nicht zuletzt die Väter selbst, die sich manchmal nicht trauen – und manchmal vermutlich schlichtweg nicht wollen. Dass Väter wegen familienbedingter Auszeiten in ihrem Unternehmen fortan schwer benachteiligt oder im Extremfall gefeuert werden, sind Geschichten, die jeder vom Hörensagen kennt – übrigens ebenso über Frauen. In den Statistiken zumindest bestätigt sich das nicht. Überhaupt sind die besprochenen vermeintlichen Nachteile, die durch Elternzeit & Co. entstehen, per se nicht neu – damit müssen Mütter schon lange und in größerer Zahl leben als Väter.