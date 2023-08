Beleidigungen im Job Dampf ablassen im Chat? Auch das kann zur Kündigung führen

Die Besonderheit der Whatsapp-Gruppe besteht in der digitalen Kommunikation. Das gesprochene, vielleicht auch deftigere, Wort unter Kollegen in der Eckkneipe oder beim Kantinenessen ist schnell verflogen, wird eben nicht digital dokumentiert und ist auch nicht reproduzierbar. Bei Whatsapp ist das anders: Eine Nachricht ist schnell aus der Gruppe heraus an Dritte weitergeleitet – ob ich es will oder nicht. Eben auf diese Besonderheit der schnellen Weiterleitung verweist auch das BAG. Es geht davon aus, dass eine besondere Vertrauenssituation bei einer Kommunikation über Whatsapp nur in Ausnahmefällen besteht. Nämlich nur in kleinen Chatgruppen. Und: Wenn die Posts – wie in diesem Fall – beleidigend und menschenverachtend sind, muss der Beleidigende darlegen, warum er erwarten konnte, dass sie von keinem Mitglied der Chatgruppe weitergegeben würden.