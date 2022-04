Beruf Gen Z und Millenials: Wer unglücklich ist, kündigt den Job

Von der sogenannten Gen Z (nicht älter als 25 Jahre), also den Nachfolgern der Generation Y, suchten demnach gerade 32 Prozent aktiv eine neue Stelle. Zum Vergleich: Nur zehn Prozent der 55 bis 67 Jahre alten Befragten schauen sich nach einer neuen Tätigkeit um. Diese Altersgruppe sticht in der Befragung vor allem damit hervor, dass sie sich an ihren Arbeitgeber gebunden fühlt (62 Prozent). Dazu passt, dass nur ein Viertel dieser Personen schon mal ihren Job gekündigt hat, wenn dieser nicht gut mit dem Privatleben vereinbar war.